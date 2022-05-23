23.05.2022 11:08 Рита Парфенова

Утренний обстрел Харькова: есть пострадавший (фото)

Утром 23 мая российские оккупанты обстреляли один из районов Харькова.

Как передает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.Харків, в результате утреннего обстрела города в районе Павлова Поля пострадал один человек.

По предварительным данным, мужчина получил контузию и был госпитализирован в больницу.

Обстрел произошел около восьми часов утра. Есть поврежденные автомобили и киоски.

Ранее мы сообщали об оперативной обстановке в Харькове и области от ГСЧС на утро 23 мая.