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23.05.2022  11:08   Рита Парфенова

Утренний обстрел Харькова: есть пострадавший (фото)

Утром 23 мая российские оккупанты обстреляли один из районов Харькова.

Утром 23 мая российские оккупанты обстреляли один из районов Харькова

Как передает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.Харків, в результате утреннего обстрела города в районе Павлова Поля пострадал один человек.

По предварительным данным, мужчина получил контузию и был госпитализирован в больницу.

Обстрел произошел около восьми часов утра. Есть поврежденные автомобили и киоски.

Ранее мы сообщали об оперативной обстановке в Харькове и области от ГСЧС на утро 23 мая.

 

Тэги:  агрессия россии, обстрел, харьков
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