Утренний обстрел Харькова: есть пострадавший (фото)

Утром 23 мая российские оккупанты обстреляли один из районов Харькова.
Как передает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.Харків, в результате утреннего обстрела города в районе Павлова Поля пострадал один человек.
По предварительным данным, мужчина получил контузию и был госпитализирован в больницу.
Обстрел произошел около восьми часов утра. Есть поврежденные автомобили и киоски.
Ранее мы сообщали об оперативной обстановке в Харькове и области от ГСЧС на утро 23 мая.
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Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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