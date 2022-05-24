24.05.2022 09:35 Рита Парфенова

Оккупанты пытаются закрепиться на окраинах Терновой - Генштаб ЗСУ

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне.

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщили Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

На Харьковском направлении группировка противника основные усилия сосредотачивается на удержании занятых позиций и улучшении своего тактического положения. В частности, враг производит штурмовые действия с целью закрепления на западной и северной окраинах населенного пункта Терновая.



На Славянском направлении подразделения врага готовятся к возобновлению наступления. Агрессор, для поддержки наступательных действий, развернул в южной части города Изюм дополнительные подразделения ствольной артиллерии.



Враг продолжает использовать тактику террора против украинского гражданского населения на захваченных территориях, продолжается ухудшение социально-экономической ситуации на юге и востоке Украины.

Возрастает угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по объектам нашего государства с территории республики Беларусь. Агрессор переместил дивизион ОТРК "Искандер-М" в Брестскую область на расстояние до 50 километров от государственной границы Украины.

Ранее мы сообщали об оперативной обстановке в Харькове и области от ГСЧС на утро 24 мая.