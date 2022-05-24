24.05.2022 09:14 Рита Парфенова

Адреса раздачи гуманитарной помощи в Харькове на 24 мая

Адреса пунктов выдачи "Укрпочты" и "Новой почты", которые будут работать сегодня на раздачу гуманитарной помощи



Фото из открытых источников

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.

Выдача продуктовых наборов по программе "Пакет каждому гражданину" временно приостановлена. "Как только в регион поступит новая партия наборов, их выдача будет возобновлена», – сообщили в ХОВА. Все резервы через гуманитарный чат-бот или “горячую линию” сохраняются.



Сегодня можно бесплатно получить гуманитарную помощь, которую выдавали до начала программы «Пакет каждому гражданину», на пунктах выдачи «Новой почты» и «Укрпочты».

Адреса пунктов выдачи гуманитарной помощи

«Укрпочта»

№82, просп. Московский, 210;

№100, бульв. Жасимновый, 5;

№89, просп. Александровский, 113;

№46, пер. Победы, 2;

№91, ул. Харьковских дивизий, 20;

№106, ул. Мира, 82;

№172, ул. Грицевца, 29.

«Новая почта»

№137, ул. Ахсарова, 21;

№51, ул. Бакулина, 14;

№140, пер. Пискуновский, 4;

№99, просп. Гагарина, 176;

№65, просп. Героев Сталинграда, 169/24;

№116, ул. Академика Павлова, 120;

№67, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 30;

№71, просп. Тракторостроителей, 86/137;

№62, ул. Амосова, 11А;

№9, ул. Роганская, 101А.

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