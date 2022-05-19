19.05.2022 20:19 Дмитрий Колоней

Тысячи продуктовых пакетов за сутки получили жители Харьковщины

Очередную партию продуктов отправили из областного логистического центра на пункты выдачи и в больницы в Харькове, Близнюках и Чугуеве.

Как сообщает РЕДПОСТ , по информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, 18 мая 2022 передали 40,4 тонны гуманитарной помощи. Продукты получили Красноградская, Малоданиловская, Песочинская, Золочевская, Дергачевская, Высочанская, Ольховская, Староверовская громады. Так, с областного логистического центра отправили 22 тонны овощей, 17 тонн сахара, 19 тысяч литров молока, макароны, печенье, напитки.

Кроме того, жителям Харьковщины передали еще 18 тысяч продуктовых наборов. Их развезли по центрам выдачи "Новой почты" и "Укрпочты", больницам и поликлиникам.

“С сегодняшнего дня и в течение определенного времени мы не будем раздавать продуктовые наборы по программе “Пакет каждому гражданину”. Ждем, пока в регион поступит новая партия наборов. Как только это произойдет – сразу возобновим выдачу. А пока харьковчане и жители области могут получить помощь, которую мы раздавали до начала президентской программы”. – сказал Олег Синегубов.