19.05.2022 20:53 Дмитрий Колоней

Харьковским спасателям вручены государственные награды и переданы новые спецавтомобили

Харьковщину посетил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.



ГУ ГСЧС

Как сообщает РЕДПОСТ ссылаясь на ГУ ГСЧС 18 мая 2022 министр внутренних дел Украины Денис Монастырский вручил государственные награды спасателям Харьковщины. В этот день в сопровождении Главы ГСЧС Украины Сергей Крук он посетил населенные пункты Харьковской области, которые находятся под обороной ВСУ, военнослужащих Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, офицеров Национальной полиции и спасателей ГСЧС.

Глава ведомства отметил вклад каждого из присутствующих в защиту суверенитета и независимости Украины.

Кроме того, спасатели Харьковщины были отмечены ценными подарками ГСЧС Украины и присвоением очередных специальных званий. С целью повышения способности Харьковского гарнизона ГСЧС, министр передал 4 пожарно-спасательных автомобиля из тех 45, которые только что прибыли в Украину из Италии (3 для Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области и 1 для Национального университета гражданской защиты Украины.

Это стало возможным благодаря взаимодействию ГСЧС и Департамента гражданской защиты Итальянской Республики. В настоящее время происходит распределение данных автомобилей по гарнизонам ГСЧС Украины. Они помогут быстрее заменить выбывшую из расчета технику харьковских спасателей в результате действий российских оккупантов.