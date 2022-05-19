19.05.2022 20:53 Дмитрий Колоней
Харьковским спасателям вручены государственные награды и переданы новые спецавтомобили
Харьковщину посетил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.
ГУ ГСЧС
Как сообщает РЕДПОСТ
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на ГУ ГСЧС 18 мая 2022 министр внутренних дел Украины Денис Монастырский вручил государственные награды спасателям Харьковщины. В этот день в сопровождении Главы ГСЧС Украины Сергей Крук он посетил населенные пункты Харьковской области, которые находятся под обороной ВСУ, военнослужащих Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, офицеров Национальной полиции и спасателей ГСЧС.
Глава ведомства отметил вклад каждого из присутствующих в защиту суверенитета и независимости Украины.
Кроме того, спасатели Харьковщины были отмечены ценными подарками ГСЧС Украины и присвоением очередных специальных званий. С целью повышения способности Харьковского гарнизона ГСЧС, министр передал 4 пожарно-спасательных автомобиля из тех 45, которые только что прибыли в Украину из Италии (3 для Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области и 1 для Национального университета гражданской защиты Украины.
Это стало возможным благодаря взаимодействию ГСЧС и Департамента гражданской защиты Итальянской Республики. В настоящее время происходит распределение данных автомобилей по гарнизонам ГСЧС Украины. Они помогут быстрее заменить выбывшую из расчета технику харьковских спасателей в результате действий российских оккупантов.
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