18.05.2022 17:38 Дмитрий Колоней

В семь громад Харьковщины отправлена гуманитарная помощь

Жители Харьковщины продолжают получать помощь

Как сообщает РЕДПОСТ , 17 мая 2022 из областного логистического центра отправили более 46 тонн продуктов питания в пункты выдачи в Харькове, громад и больниц региона.

По информации председателя ХОВА Олега Синегубова, вчера гуманитарные грузы отправились в Балаклейскую, Золочевскую, Высочанскую, Ольховскую, Дергачевскую, Мерефянскую и Роганскую территориальные громады. Людям передали около 22 тонн овощей, 23 тонны сахара, более 10 тысяч литров молока, сливочное масло, печенье, напитки.

“Спасибо всем сотрудникам местных советов, водителям, волонтерам, которые, несмотря на обстрелы, продолжают доставлять помощь в громады Харьковщины. Мы делаем все, чтобы продукты получили как можно больше граждан – везде, где это возможно”, - сказал Олег Синегубов.

Также из областного логистического центра была отправлена ​​очередная партия продуктовых наборов. Пакетами с продовольствием обеспечили харьковские пункты выдачи "Новой почты" и "Укрпочты", а также больницы в Харькове, Первомайском и Мерефе.

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тобы получить помощь по программе "Пакет каждому гражданину", нужно подать заявку через гуманитарный чат-бот. Если вам не удалось самостоятельно зарегистрироваться, обращайтесь на "горячую линию": 0800301415.