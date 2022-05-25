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25.05.2022  09:26   Рита Парфенова

Обстрел Дергачей: спасатели десять часов тушили торговое заведение (фото)

Пожар после утреннего обстрела города Дергачи удалось ликвидировать к восьми часам вечера.

Обстрел Дергачей: спасатели тушили торговое заведение

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, после восьми часов утра в результате попадания вражеского снаряда вспыхнуло одно из торговых заведений на территории Дергачевской общины в Харьковском районе области.

Обстрел Дергачей: спасатели тушили торговое заведение

Пламя охватило площадь около 1000 кв. Для ликвидации последствий решительной агрессии были задействованы 7 пожарно-спасательных подразделений на автоцистернах и аварийно-спасательном автомобиле.

Обстрел Дергачей: спасатели тушили торговое заведение

Силами подразделений ГСЧС огонь удалось локализовать в 09.50 и полностью ликвидировать в 19.20.

Обстрел Дергачей: спасатели тушили торговое заведение

В пресс-службе ХОВА сообщили, что попадание боеприпаса в данный объект привело к жертвам среди мирного населения. Погибла 69-летняя женщина, один мужчина получил ранения.

Ранее мы сообщали об оперативной обстановке в Харькове и области от ГСЧС на утро 25 мая.

 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  агрессия россии, гсчс, харьков
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