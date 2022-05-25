25.05.2022 09:26 Рита Парфенова

Обстрел Дергачей: спасатели десять часов тушили торговое заведение (фото)

Пожар после утреннего обстрела города Дергачи удалось ликвидировать к восьми часам вечера.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, после восьми часов утра в результате попадания вражеского снаряда вспыхнуло одно из торговых заведений на территории Дергачевской общины в Харьковском районе области.

Пламя охватило площадь около 1000 кв. Для ликвидации последствий решительной агрессии были задействованы 7 пожарно-спасательных подразделений на автоцистернах и аварийно-спасательном автомобиле.

Силами подразделений ГСЧС огонь удалось локализовать в 09.50 и полностью ликвидировать в 19.20.

В пресс-службе ХОВА сообщили, что попадание боеприпаса в данный объект привело к жертвам среди мирного населения. Погибла 69-летняя женщина, один мужчина получил ранения.

Ранее мы сообщали об оперативной обстановке в Харькове и области от ГСЧС на утро 25 мая.