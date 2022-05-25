25.05.2022 08:33 Рита Парфенова

Войска рф пытаются атаковать села в Харьковской области, - Генштаб ВСУ

Оккупанты предпринимают безуспешные попытки наступления в боях на территории Харьковской области.

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщили Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

Так, в Харьковском направлении основные усилия противник сосредоточивает на удержании занятых позиций.

Обстрелял из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районе населённого пункта Рубежное Волчанского района. Кроме того, враг предпринял очередную попытку ведения наступательных действий в направлении села Терновая Харьковской области, но успеха не имел.

В Славянском направлении вражеские подразделения активных действий не проводили, сосредоточили основные усилия на удержании занятых позиций, ведении разведки и создании условий для возобновления наступления. Зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и танков в районе населенных пунктов Святогорск и Долгенькое. Также враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Байрак.



При поддержке артиллерии и армейской авиации враг безуспешно попытался взять под контроль населенный пункт Пасека Изюмского района.

Напомним, на юге Украины разбита 58 армия врага, которую захватчики называли одной из передовых в России.