Войска рф пытаются атаковать села в Харьковской области, - Генштаб ВСУ

Оккупанты предпринимают безуспешные попытки наступления в боях на территории Харьковской области.
Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщили Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.
Так, в Харьковском направлении основные усилия противник сосредоточивает на удержании занятых позиций.
Обстрелял из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районе населённого пункта Рубежное Волчанского района. Кроме того, враг предпринял очередную попытку ведения наступательных действий в направлении села Терновая Харьковской области, но успеха не имел.
В Славянском направлении вражеские подразделения активных действий не проводили, сосредоточили основные усилия на удержании занятых позиций, ведении разведки и создании условий для возобновления наступления. Зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и танков в районе населенных пунктов Святогорск и Долгенькое. Также враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Байрак.
При поддержке артиллерии и армейской авиации враг безуспешно попытался взять под контроль населенный пункт Пасека Изюмского района.
Напомним, на юге Украины разбита 58 армия врага, которую захватчики называли одной из передовых в России.
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