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03.06.2022  10:56   Рита Парфенова

Как выглядит село Прудянка под Харьковом после вражеских обстрелов (фото)

Фотосвидетельства разрушений в селе Прудянка предоставлены Дергачевским городским советом.

Как выглядит село Прудянка под Харьковом после вражеских обстрелов

Враг продолжает обстреливать деоккупированные населенные пункты Дергачевщины, передает РЕДПОСТ.

За прошедшие сутки оккупанты наносили артиллерийские удары по Дергачам, Безруки, Слатино, Прудянке, Цуповке, Дементеевке, Русской Лозовой и Питомнику.

Поселок Прудянка Дергачевского района подергается практически ежедневным обстрелам. Местные власти обнародовали фотосвидетельства разрушений на территории населенного пункта.

На фото: уничтоженный оккупантами Прудянский поселковый клуб, разрушены бомбардировками магазины и частные домовладения.

Как выглядит село Прудянка под Харьковом после вражеских обстрелов\Как выглядит село Прудянка под Харьковом после вражеских обстрелов

Как выглядит село Прудянка под Харьковом после вражеских обстрелов

Как выглядит село Прудянка под Харьковом после вражеских обстрелов

Как выглядит село Прудянка под Харьковом после вражеских обстрелов

Как выглядит село Прудянка под Харьковом после вражеских обстрелов

Как выглядит село Прудянка под Харьковом после вражеских обстрелов

Как выглядит село Прудянка под Харьковом после вражеских обстрелов

Как выглядит село Прудянка под Харьковом после вражеских обстрелов

Источник:   Дергачевский горсовет
 Тэги:  агрессия россии, прудянка, обстрел, харьков
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