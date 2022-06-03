Как выглядит село Прудянка под Харьковом после вражеских обстрелов (фото)

Фотосвидетельства разрушений в селе Прудянка предоставлены Дергачевским городским советом.
Враг продолжает обстреливать деоккупированные населенные пункты Дергачевщины, передает РЕДПОСТ.
За прошедшие сутки оккупанты наносили артиллерийские удары по Дергачам, Безруки, Слатино, Прудянке, Цуповке, Дементеевке, Русской Лозовой и Питомнику.
Поселок Прудянка Дергачевского района подергается практически ежедневным обстрелам. Местные власти обнародовали фотосвидетельства разрушений на территории населенного пункта.
На фото: уничтоженный оккупантами Прудянский поселковый клуб, разрушены бомбардировками магазины и частные домовладения.
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