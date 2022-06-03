Как выглядит село Прудянка под Харьковом после вражеских обстрелов (фото)

Звезды против рискованных экспериментов. Соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой. Сегодня это работает во всех сферах жизни.

В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Дождь c грозой, который начнется во второй половине дня, к вечеру сменится на дождь.