03.06.2022 10:33 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 3 июня

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 5 случаев заражения коронавирусом в Харькове.





Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 6 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 408 человек. Выздоровело 291 085 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 9 269 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 6 человек (в том числе у 5 жителей города Харькова).



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 2 июня.