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03.06.2022  10:33   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 3 июня

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 5 случаев заражения коронавирусом в Харькове.

Новые случаи заражения коронавирусом лабораторно зарегистрированы в Харьковской области на 3 июня 2022 года

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 6 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 408 человек. Выздоровело 291 085 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 9 269 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 6 человек (в том числе у 5 жителей города Харькова).

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 2 июня.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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