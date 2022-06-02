Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 2 июня

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 6 случаев заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 8 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 402 человек. Выздоровело 290 882 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 9 468 человек.
За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 8 человек (в том числе у 6 жителей города Харькова).
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 1 июня.
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