02.06.2022 11:04 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 2 июня

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 6 случаев заражения коронавирусом в Харькове.







Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 8 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 402 человек. Выздоровело 290 882 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 9 468 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 8 человек (в том числе у 6 жителей города Харькова).



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 1 июня.