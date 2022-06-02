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02.06.2022  10:36   Рита Парфенова

Оперативная обстановка в Харькове на 2 июня от ХОВА

Один человек погиб, восемь получили ранения в результате вражеских обстрелов за сутки с по 2 июня 2022 года.


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Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 2 июня, передает РЕДПОСТ.

В минувшую ночь российские оккупанты обстреляли Киевский и Слободской районы Харькова.

На Салтовке снаряд попал в здание школы. Погибла женщина, один человек получил ранение. Еще трое женщин, находившиеся в школе, спасены сотрудниками ГСЧС.

Еще двое мирных жителей Харькова получили ранения в результате дневных обстрелов.

Кроме того, за прошедшие сутки рашисты обстреливали село Циркуны Харьковского района, где получил ранение один человек.

Русские также били по городу Чугуеву, селу Коробочкино и пгт Клугинно-Башкировка Чугуевского района. Четверо мирных жителей получили ранения.

Ранее мы сообщали об оперативной обстановке в Харькове и области от ГСЧС на утро 2 июня.

 

Источник:   ХОВА
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