Оперативная обстановка в Харькове на 2 июня от ХОВА

Один человек погиб, восемь получили ранения в результате вражеских обстрелов за сутки с по 2 июня 2022 года.
Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 2 июня, передает РЕДПОСТ.
В минувшую ночь российские оккупанты обстреляли Киевский и Слободской районы Харькова.
На Салтовке снаряд попал в здание школы. Погибла женщина, один человек получил ранение. Еще трое женщин, находившиеся в школе, спасены сотрудниками ГСЧС.
Еще двое мирных жителей Харькова получили ранения в результате дневных обстрелов.
Кроме того, за прошедшие сутки рашисты обстреливали село Циркуны Харьковского района, где получил ранение один человек.
Русские также били по городу Чугуеву, селу Коробочкино и пгт Клугинно-Башкировка Чугуевского района. Четверо мирных жителей получили ранения.
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