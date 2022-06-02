02.06.2022 10:05 Рита Парфенова

Как живут расселенные из метро харьковчане: фото

Утративших жилье людей, которые ранее укрывались в метрополитене, расселили по общежитиям, детсадам, школам и обеспечивают всем необходимым.

Временным жильем обеспечили более 500 человек, ранее проживавших на станциях метрополитена, передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета. Людей расселили в студенческие общежития, детские сады и школы.

По поручению Харьковского городского головы Игоря Терехова каждый день они получают горячее питание, члены Молодежного совета привозят гуманитарную помощь: продуктовые наборы и гигиенические товары.





По семи адресам, где расселили людей из метро, гуманитарную помощь оказывают районные администрации и партнеры Молодежного совета: сеть ресторанов «Япошка», общественная организация «Сообщество неравнодушных «Действие», волонтерские организации «Kharkiv Mir» и «Volunteers_Kharkiv_Svit_Energy».

Напомним, горожанан, которые временно жили на станциях «Завод им. Малышева», «Метростроителей» и «Спортивная», поселили в общежитие Регионального механико-технологического центра профессионального образования.

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