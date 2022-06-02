Из-за обстрела задерживаются несколько харьковских поездов

В "Укрзалізниці" сообщили, что опасности для пассажиров и поездов нет.
Вечером 1 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной структуре во Львовской области, передает РЕДПОСТ.
Степень повреждения инфраструктуры прокомментировал глава правления "Укрзалізниці" Александр Камышин.
«Российские войска в очередной раз ударили по железнодорожной инфраструктуре на Львовской железной дороге. Степень повреждения инфраструктуры выясняем. Пострадавших среди железнодорожников нет. информация об ударе по Бескидскому тоннелю не соответствует действительности», - сказал он.
Обстрелы стали причиной задержки ряда поездов западного направления По состоянию на девять утра задержка сохраняется для двух поездов, следующих из Харькова:
№46 Харьков – Ужгород
№17 Харьков – Львов
В более ранних сообщениях была информация о задержке поезда № 1 Ивано-Франковск – Харьков.
Ситуация полностью контролируемая, опасности для пассажиров и поездов нет, последствия повреждений ликвидируются, отметили у перевозчика.
Кроме того, железные дороги с партнерами уже организуют бесплатное горячее питание на больших станциях для пассажиров поездов с наибольшими задержками.
Для пассажиров, еще следующих измененным маршрутом в Ужгород, будет возможность пересесть по ст. Ужгород на пригородные поезда участка Ужгород - Чоп - Мукачево - Воловец.
Напомним, вечером 3 мая враг нанес ракетные удары по объектам на территории Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской, Закарпатской, Одесской и Донецкой областей с целью разрушения транспортной инфраструктуры Украины. Атака стала причиной задержки более 40 поездов.
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