04.05.2022 08:02 Рита Парфенова

Ракетный удар по Украине: поезда в Харьков задерживаются до 9 часов (список)

Вечером 3 мая враг нанес ракетные удары по объектам на территории Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской, Закарпатской, Одесской и Донецкой областей с целью разрушения транспортной инфраструктуры Украины.

Из-за повреждений в результате обстрела инфраструктурных объектов ряд поездов "Укрзалізниці" курсирует с задержкой, передает РЕДПОСТ.



По состонию на 7:00 время задержки составляет:



№22 Трускавец – Харьков (+9:17 час);

№3 Львов – Запорожье (+7:23 часа);

№60 Чоп – Киев (+6:25 ч);

№82 Ужгород – Киев (+5:48 ч);

№25 Рахов – Одесса (+5:32 часа);

№145 Львов – Ужгород (+5:35 час);

№12 Львов – Одесса (+5:28 час);

№46 Лозовая – Ужгород (+5:05 час);

№37 Ужгород – Одесса (+4:53 часа);

№50 Трускавец – Киев (+4:53 ч);

№92 Львов – Киев (+4:32 час);

№56 Рахов – Киев (+4:19 ч);

№55 Киев – Рахов (+6:05 час);

№135 Черновцы – Одесса (+3:45 час);

№53 Днепр – Одесса (+4 часа);

№30 Ужгород – Киев (+3:25 час);

№92 Одесса – Лозовая (+3:16 час);

№231 Днепр – Львов (+3:05 час);

№88 Ковель – Запорожье (+2:58 ч);

№6 Запорожье – Ивано-Франковск (+3:01 час);

№96 Рахов – Киев (+2:42 ч);

№86 Львов – Запорожье (+2:46 час);

№8 Одесса – Харьков (+2:30 час);

№43 Ивано-Франковск – Киев (+2:30 час);

№14 Солотвино – Киев (+2:30 час);

№38 Запорожье – Киев (+1:45 час);

№175 Запорожье – Жмеринка (+2:08 ч);

№16 Ивано-Франковск – Харьков (+2:08 ч);

№7 Киев – Черновцы (+2 часа);

№37 Киев – Запорожье (+2 часа);

№59 Киев – Чоп (+2 часа);

№85 Запорожье – Львов (+1:40 час);

№8 Черновцы – Киев (+1:37 час);

№149 Полтава – Черновцы (+1:36 ч);

№81 Киев – Ужгород (+3:16 час);

№57 Киев – Ворохта (+1:20 час);

№17 Харьков – Львов (+1:20 час);

№42 Львов – Днепр (+1:30 час);

№91 Киев – Львов (+1:15 час);

№41 Днепр – Львов (+1 час);

№705 Киев – Перемышль (+4:30 ч);

№774 Львов – Дарница (+6 ч);

№716 Перемышль – Киев (+2:05 час);

№754 Дарница – Харьков (+40 мин).

Напомним, утром 25 апреля под обстрел попали 5 железнодорожных станций в центральной и западной Украине. Это вызвало задержку как минимум 14 поездов, следовавших по указанным участкам.