Ракетный удар по Украине: поезда в Харьков задерживаются до 9 часов (список)

Вечером 3 мая враг нанес ракетные удары по объектам на территории Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской, Закарпатской, Одесской и Донецкой областей с целью разрушения транспортной инфраструктуры Украины.
Из-за повреждений в результате обстрела инфраструктурных объектов ряд поездов "Укрзалізниці" курсирует с задержкой, передает РЕДПОСТ.
По состонию на 7:00 время задержки составляет:
№22 Трускавец – Харьков (+9:17 час);
№3 Львов – Запорожье (+7:23 часа);
№60 Чоп – Киев (+6:25 ч);
№82 Ужгород – Киев (+5:48 ч);
№25 Рахов – Одесса (+5:32 часа);
№145 Львов – Ужгород (+5:35 час);
№12 Львов – Одесса (+5:28 час);
№46 Лозовая – Ужгород (+5:05 час);
№37 Ужгород – Одесса (+4:53 часа);
№50 Трускавец – Киев (+4:53 ч);
№92 Львов – Киев (+4:32 час);
№56 Рахов – Киев (+4:19 ч);
№55 Киев – Рахов (+6:05 час);
№135 Черновцы – Одесса (+3:45 час);
№53 Днепр – Одесса (+4 часа);
№30 Ужгород – Киев (+3:25 час);
№92 Одесса – Лозовая (+3:16 час);
№231 Днепр – Львов (+3:05 час);
№88 Ковель – Запорожье (+2:58 ч);
№6 Запорожье – Ивано-Франковск (+3:01 час);
№96 Рахов – Киев (+2:42 ч);
№86 Львов – Запорожье (+2:46 час);
№8 Одесса – Харьков (+2:30 час);
№43 Ивано-Франковск – Киев (+2:30 час);
№14 Солотвино – Киев (+2:30 час);
№38 Запорожье – Киев (+1:45 час);
№175 Запорожье – Жмеринка (+2:08 ч);
№16 Ивано-Франковск – Харьков (+2:08 ч);
№7 Киев – Черновцы (+2 часа);
№37 Киев – Запорожье (+2 часа);
№59 Киев – Чоп (+2 часа);
№85 Запорожье – Львов (+1:40 час);
№8 Черновцы – Киев (+1:37 час);
№149 Полтава – Черновцы (+1:36 ч);
№81 Киев – Ужгород (+3:16 час);
№57 Киев – Ворохта (+1:20 час);
№17 Харьков – Львов (+1:20 час);
№42 Львов – Днепр (+1:30 час);
№91 Киев – Львов (+1:15 час);
№41 Днепр – Львов (+1 час);
№705 Киев – Перемышль (+4:30 ч);
№774 Львов – Дарница (+6 ч);
№716 Перемышль – Киев (+2:05 час);
№754 Дарница – Харьков (+40 мин).
Напомним, утром 25 апреля под обстрел попали 5 железнодорожных станций в центральной и западной Украине. Это вызвало задержку как минимум 14 поездов, следовавших по указанным участкам.
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