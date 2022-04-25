25.04.2022 10:58 Рита Парфенова

Харьковские поезда задерживаются из-за обстрелов железнодорожных станций: список

Утром 25 апреля под обстрел попали 5 железнодорожных станций в центральной и западной Украине.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на АО "Укрзалізниця", вражеские обстрелы нанесли повреждения тяговым подстанциям, в результате чего отсутствует напряжение в контактной сети на участках Шепетовка – Казатин, Жмеринка – Казатин, Казатин – Фастов.



Это вызвало задержку как минимум 14 поездов, следовавших по указанным участкам.

В том числе задерживаются три поезда харьковского направления:

№21 Харьков – Трускавец (+ 3 часа);

№45 Ужгород – Лозовая (+ 32 мин);

№722 Киев – Харьков (+90 мин)

В АО "Укрзалізниця" отметили, что железнодорожники делают все возможное, чтобы сократить отставание поездов от графика и восстановить инфраструктуру.

Напомним, обстрел в ночь на 13 апреля станции в центральной Украине российскими оккупантами вызвал задержку в движении 18 поездов.