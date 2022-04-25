Под Харьковом разрушили школу и жилые дома (фото)

В праздник Пасхи российские захватчики снова открыли огонь по Изюмщине.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.
По данным следствия, 24 апреля 2022 года российские войска обстреляли село Подоловка Изюмского района. В результате разрушена школа.
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Кроме того, оккупанты обстреляли село Архангеловка Изюмского района, что привело к повреждению ряда жилых домов.
Следователями СБУ начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на 25 апреля.
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Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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