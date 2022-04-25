Оккупанты обстреляли Чугуев в пасхальное воскресенье: есть погибший (фото)

24 апреля российские оккупанты обстреляли Чугуев и пгт Малиновка.
Начато расследование, сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.
По данным следствия, 24 апреля 2022 года около 12 часов российские военнослужащие произвели артиллерийский обстрел по г. Чугуеву.
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В результате обстрела погиб 59-летний мужчина. Еще трое мирных жителей получили ранения, в том числе 11-летний мальчик.
Поврежден и разрушен ряд жилых домов.
В тот же день оккупанты также открыли огонь по пгт Малиновка Чугуевского района. Двое мужчин и женщина ранены.
При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры СБУ начала досудебное расследование в двух уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на 25 апреля.
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