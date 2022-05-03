03.05.2022 21:59 Дмитрий Колоней
Под Харьковом поймали сторонницу оккупантов (фото)
В пригороде Харькова разоблачили коллаборантку.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь
на Полицию, 37-летняя жительница поселка Безлюдовка в Интернете поддерживала агрессора и негативно выражалась в сторону Вооруженных Сил Украины.
Полицейские отдела полиции №3 ХРУП №1 предварительно выяснили, что гражданка Украины на своей странице в социальной сети публично отрицала вооруженную агрессию россии против Украины, осуществляла публичные призывы в поддержку государства-агрессора и выражала свое мнение по поводу поставок оружия ВСУ.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия женщина передана сотрудникам СБУ для привлечения ее к уголовной ответственности согласно ч. 1 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.
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