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03.05.2022  21:59   Дмитрий Колоней

Под Харьковом поймали сторонницу оккупантов (фото)

В пригороде Харькова разоблачили коллаборантку.

Криминал Харьков: В Безлюдовке поймана сторонница оккупантов
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, 37-летняя жительница поселка Безлюдовка в Интернете поддерживала агрессора и негативно выражалась в сторону Вооруженных Сил Украины. 
 
Полицейские отдела полиции №3 ХРУП №1 предварительно выяснили, что гражданка Украины на своей странице в социальной сети публично отрицала вооруженную агрессию россии против Украины, осуществляла публичные призывы в поддержку государства-агрессора и выражала свое мнение по поводу поставок оружия ВСУ.
 
Для выяснения всех обстоятельств происшествия женщина передана сотрудникам СБУ для привлечения ее к уголовной ответственности согласно ч. 1 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.
 
Тэги:  агрессия россии, предатель, украина, коллаборантка
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