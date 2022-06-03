03.06.2022 09:50 Рита Парфенова

Последний звонок в Харькове: Игорь Терехов обратился к педагогам и ученикам

Харьковский городской голова Игорь Терехов поблагодарил педагогов за работу и обратился к выпускникам



city.kharkov.ua

По случаю окончания учебного года мэр Харкова Игорь Терехов обратился к педагогам, школьникам и родителям, передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Городской голова поблагодарил учителей, воспитателей, психологов - всех, кто не остался в стороне и продолжил обучать, морально поддерживать, вдохновлять и поднимать патриотический дух харьковчан. Мэр Харькова подчеркнул, что после победы инфраструктуру города восстановят и сделают все, чтобы в школах зазвенел первый звонок.



«В новейшей истории Украины мы еще никогда не заканчивали учебный год в столь трагических обстоятельствах – во время войны. Сейчас каждый из нас борется за нашу страну и ее будущее, делает все возможное, чтобы приблизить победу. Кто-то снимает мотивационные видео, пишет трогательные письма или плетет браслеты-обереги для наших защитников. Кто-то помогает в волонтерских центрах, готовит вкусные блюда для наших военных или спасает чужие жизни. А кто-то продолжает учить и учиться, таким образом крепко удерживая образовательный фронт. Для Победы важен каждый!» - подчеркнул городской голова.



Отдельно Игорь Терехов обратился к выпускникам.



«Именно от вас через несколько лет, без преувеличения, будет зависеть будущее нашего Харькова, его стабильность и развитие. Поэтому желаю вам найти в себе силы на подготовку к национальному мультипредметному тесту и успешно поступить в вузы! Мы надеемся на каждого из вас, на ваши энергию, знания и идеи», - отметил городской голова.

Напомним, учебные заведения Харькова 3 июня проведут традиционные линейки, посвященные окончанию учебного года, в режиме онлайн на платформе «Zoom».

Источник: ХГС

