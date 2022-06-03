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03.06.2022  09:17   Рита Парфенова

Под Изюмом российские войска предприняли попытку штурма

Наши вооруженные силы отбросили врага на предыдущие позиции.

Под Изюмом российские войска предприняли попытку штурма

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

В сообщении говорится, что российские войска проводили штурмовые действия в районах населенных пунктов Богородичное и Долина, которые примыкают к трассе из Изюма на Славянск. Однако успеха не имели, после причиненных подразделениями Сил обороны потерь отошли. Накануне в том же районе россияне пытались взять село Студенок.

Вблизи Долгенького враг нанес авиаударов силами армейской авиации.

На Славянском направлении враг концентрируется, в частности, на инженерном оборудовании позиций. Обстрелы гражданской инфраструктуры фиксировались в районах Дубровного, Курульки, Вернополья, Красной Поляны и других.

Напомним, в  Харьковском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Башкировка, Моспино, Русская Лозовая, Печенеги и Михайловка.

Источник:   Генштаб ВСУ
 Тэги:  агрессия россии, генштаб, харьков
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