Под Изюмом российские войска предприняли попытку штурма

Наши вооруженные силы отбросили врага на предыдущие позиции.
Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.
В сообщении говорится, что российские войска проводили штурмовые действия в районах населенных пунктов Богородичное и Долина, которые примыкают к трассе из Изюма на Славянск. Однако успеха не имели, после причиненных подразделениями Сил обороны потерь отошли. Накануне в том же районе россияне пытались взять село Студенок.
Вблизи Долгенького враг нанес авиаударов силами армейской авиации.
На Славянском направлении враг концентрируется, в частности, на инженерном оборудовании позиций. Обстрелы гражданской инфраструктуры фиксировались в районах Дубровного, Курульки, Вернополья, Красной Поляны и других.
Напомним, в Харьковском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Башкировка, Моспино, Русская Лозовая, Печенеги и Михайловка.
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