17.08.2022 09:35 Рита Парфенова

У Харькові та області окупанти нищать будинки, гаражі, об’єкти інфраструктури

Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали за минулу добу 25 фактів пошкоджень помешкань та інших об’єктів на території регіону внаслідок обстрілів та пожеж.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

16 серпня під удари окупантів потрапили житлові квартали Харкова та населені пункти Харківської області Золочів і Барвінково.

Пошкоджень зазнали багатоквартирні та приватні будинки, господарчі споруди, об’єкти інфраструктури, комунального транспорту, територія учбового закладу, гаражі, автомобілі.

Правоохоронці відзначають, що ворог посилив інтенсивність застосування ракет й артилерії проти мирних мешканців Харкова та області.

Щодня фіксують потерпілих серед цивільного населення в результаті обстрілів.

Нагадаємо, протягом доби російські окупанти інтенсивно завдавали артилерійських та ракетних ударів по місту та області.