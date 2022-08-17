У Харькові та області окупанти нищать будинки, гаражі, об’єкти інфраструктури

Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали за минулу добу 25 фактів пошкоджень помешкань та інших об’єктів на території регіону внаслідок обстрілів та пожеж.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.
16 серпня під удари окупантів потрапили житлові квартали Харкова та населені пункти Харківської області Золочів і Барвінково.
Пошкоджень зазнали багатоквартирні та приватні будинки, господарчі споруди, об’єкти інфраструктури, комунального транспорту, територія учбового закладу, гаражі, автомобілі.
Правоохоронці відзначають, що ворог посилив інтенсивність застосування ракет й артилерії проти мирних мешканців Харкова та області.
Щодня фіксують потерпілих серед цивільного населення в результаті обстрілів.
Нагадаємо, протягом доби російські окупанти інтенсивно завдавали артилерійських та ракетних ударів по місту та області.
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Мабуть, найкраще, що сьогодні можна зробити, – це не робити нічого взагалі (звісно, по можливості). На жаль, зірки схилятимуть до хаосу і в думках, і в справах, і в спілкуванні.
До самого вечора у Харкові буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар.
Щорічно 17 серпня відзначається День секонд-хенду.
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