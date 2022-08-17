17.08.2022 08:31 Рита Парфенова

Артобстріл Салтовки та ракетний удар по Слобідському району: інформація за добу у Харкові

Усю добу російські окупанти інтенсивно завдавали артилерійських та ракетних ударів по місту та області.



РЕДПОСТ

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 17 серпня, передає РЕДПОСТ.

Протягом 16 серпня окупанти кілька разів із РСЗО обстрілювали Салтівський район Харкова. Пошкоджені житлові багатоповерхові будинки, критична транспортна інфраструктура. На щастя, постраждалих немає.



По області вибухи лунали в Харківському, Ізюмському, Чугуївському, Богодухівському районах.



Вночі росіяни лише посилили удари.



Після 21 год внаслідок обстрілу горіли гаражі та техніка фермерського господарства у Чугуївському районі.



Після 23 год в Золочівській громаді, Богодухівського району, внаслідок обстрілу горів гараж та автомобілі.



Сьогодні близько 5 ранку Штаб оборони зафіксував запуск більш як 5 ракет із Бєлгорода.



Одна з ракет вдарила в межах Слобідського району Харкова.



Ракетні удари пошкодили житлові будинки, виникли кілька пожеж у Золочівській громаді. Попередньо вдень у Золочеві окупанти артобстрілом влучали по території ліцею, пошкодили футбольний майданчик, зруйнували один житловий будинок, два - пошкодили.



В Ізюмському районі через обстріли пошкоджена критична інфраструктура, горіла трава на відкритих територіях.



За даними Центру екстреної медичної допомоги, у Золочеві з вибуховими травмами госпіталізували 22-річного чоловіка, стан - середній.



Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною 9 пожеж в Харківській області за минулу добу.