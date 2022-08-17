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17.08.2022  08:24   Рита Парфенова

Харків на ранок 17 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Ворожі обстріли стали причиною 9 пожеж в Харківській області за минулу добу.


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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 8.00 17 серпня.

Дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Салтівському районі Харкова. Решта - в області:

  • 2 - в Ізюмському районі;
  • 3 - у Чугуївському районі;
  • 1 - в Богодухівському районі;
  • 1 - у Куп’янському районі.

Горіли приватні житлові будинки, адміністративна будівля, гаражі, авто техніка та екосистеми. Всі вони були оперативно ліквідовані силами підрозділів ДСНС.

Загалом за добу з 16 по 17 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 39 оперативних виїздів, з яких:

  • 15- на ліквідацію пожеж — 15, у т.ч. 9 - спричинених військовими діями;
  • 3 – на проведення аварійно рятувальних робіт;
  • 8 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції;
  • 13 – інші виїзди.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 10 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

 

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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