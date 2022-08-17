Харків на ранок 17 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Ворожі обстріли стали причиною 9 пожеж в Харківській області за минулу добу.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 8.00 17 серпня.
Дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Салтівському районі Харкова. Решта - в області:
Горіли приватні житлові будинки, адміністративна будівля, гаражі, авто техніка та екосистеми. Всі вони були оперативно ліквідовані силами підрозділів ДСНС.
Загалом за добу з 16 по 17 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 39 оперативних виїздів, з яких:
За добу піротехніки ДСНС ліквідували 10 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.
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Мабуть, найкраще, що сьогодні можна зробити, – це не робити нічого взагалі (звісно, по можливості). На жаль, зірки схилятимуть до хаосу і в думках, і в справах, і в спілкуванні.
До самого вечора у Харкові буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар.
Щорічно 17 серпня відзначається День секонд-хенду.
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