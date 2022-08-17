17.08.2022 08:24 Рита Парфенова

Харків на ранок 17 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Ворожі обстріли стали причиною 9 пожеж в Харківській області за минулу добу.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 8.00 17 серпня.

Дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Салтівському районі Харкова. Решта - в області:

2 - в Ізюмському районі;

3 - у Чугуївському районі;

1 - в Богодухівському районі;

1 - у Куп’янському районі.

Горіли приватні житлові будинки, адміністративна будівля, гаражі, авто техніка та екосистеми. Всі вони були оперативно ліквідовані силами підрозділів ДСНС.

Загалом за добу з 16 по 17 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 39 оперативних виїздів, з яких:

15- на ліквідацію пожеж — 15, у т.ч. 9 - спричинених військовими діями;

3 – на проведення аварійно рятувальних робіт;

8 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції;

13 – інші виїзди.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 10 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.