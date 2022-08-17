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17.08.2022  08:06   Рита Парфенова

У Харківській області окупанти намагаються наступати і мінують місцевість

Російські військові ведуть наступ поблизу Леб'яжого та Базаліївки на сході Харківської області, бої тривают.


facebook.com/GeneralStaff.ua

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Про це в ранковому зведенні про оперативну обстановку в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Харківському напрямку ворог, з метою корегування вогню артилерії та визначення позицій підрозділів Сил оборони,  продовжує активно вести розвідку БпЛА. Здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах Харкова, Петрівки, Дементіївка та ще вісімнадцяти населених пунктів.

Завдав авіаударів біля Старого Салтова та Мосьпанового. Веде наступ неподалік Леб’яжого та Базаліївки, бої тривають. Окупанти дистанційно мінують місцевість – цього разу біля Леб’яжого.

На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Бражківка, Велика Комишуваха, Дібрівне, Вірнопілля та Мазанівка. Провів дистанційне мінування місцевості поблизу Довгенького. В районі Богородичного намагався вести наступальний бій, успіху не мав, відійшов. Поблизу Мазанівки та Новодмитрівки бої тривають.

Нагадаємо, противник продовжує зосереджувати зусилля на утриманні тимчасово захоплених районів частини Харківської області.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агресия россии
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