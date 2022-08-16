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16.08.2022  19:48   Дмитрий Колоней

Противник прагне утримати тимчасово захоплені райони Харківщини (відео)

Оперативна інформація станом на вечір 16 серпня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Генштаб ЗСУ, противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. Тривають авіаційні та ракетні удари по цивільних об’єктах нашої Держави.
 
На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження в райони населених пунктів Одноробівка, Соснівка, Дуванка, Дементіївка, Питомник, Руська та Черкаська Лозова, Черкаські Тишки, Петрівка, Верхній Салтів, Мосьпанове, Іванівка, Коробочкине та Чепіль.
 
Завдав авіаційних ударів біля Верхнього Салтова, Гусарівки і Соснівки. Зафіксовано дистанційне мінування місцевості неподалік Перемоги та Українки. 
На Слов’янському напрямку противник задіяв танки, ствольну та реактивну артилерію для вогневого впливу поблизу Грушувахи, Краснопілля, Вірнопілля, Рідного, Мазанівки та Долини. 
 
В районах населених пунктів Нова Дмитрівка та Дібрівне російські окупанти застосували боєприпаси запалювальної дії.
 
Неподалік Мазанівки противник намагався вести наступальний бій, успіху не мав, відійшов. 
 
 

 

Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
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