16.08.2022 20:16 Дмитрий Колоней

Втратити роботу, але зберегти пенсію: тепер це буде реально

Яким чином можна буде це зробити розповіла міністр соцполітики України Оксана Жолнович в ефірі телемарафону.

Як повідомляє РЕДПОСТ , за словами міністра соціальної політики України Оксани Жолновичв ефірі телемарафону, в Україні планують ввести новий страховий внесок для того, щоб громадяни, які втратили роботу, змогли зберегти можливість виходу на пенсію.

"Вже зареєстровано законопроект. Ми вперше даємо можливість людям заплатити за себе страховий внесок. Раніше можна було купити страховий стаж заднім числом, але це було складно. Сьогодні ми спрощуємо цю систему і цифровізуємо її. Буде єдина заява про приєднання і її можна буде подати онлайн. Ця процедура буде розрахована на 32 категорії громадян", - підкреслила Оксана Жолнович.

За її словами, така ініціатива, зокрема, призначається для людей, які втратили роботу в передпенсійному віці. Вони або їхні родичі зможуть оплатити страховий внесок для того, щоб зберегти можливість своєчасного виходу на пенсію.