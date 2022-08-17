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17.08.2022  08:43   Рита Парфенова

Як тушили пожежу після обстрілу Салтовки (фото)

Ввечері 16 серпня ворог завдав чергового обстрілу із реактивних систем залпового вогню по житловому масиву Салтівського району міста Харкова.

пожежа після обстрілу Салтовки

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області.

Пожежа сталася на території гаражного кооперативу. Горіли 7 гаражів на площі 200 кв.м.
 
пожежа після обстрілу Салтовки
 
Для ліквідації пожежі та наслідків обстрілів було залучено 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу ДСНС.
 
пожежа після обстрілу Салтовки
 
Крім того, на місці обстрілу працювали сапери ДСНС, які обстежили вражену територію та вилучили залишки вибухонебезпечних предметів.
 
В результаті обстрілу за попередніми даними постраждалих немає.
 
пожежа після обстрілу Салтовки

Нагадаємо, за даними прокуратури, обстріл попередньо здійснювався з РСЗВ «Торнадо» з напрямку Липців.

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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