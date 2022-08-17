Як тушили пожежу після обстрілу Салтовки (фото)

Ввечері 16 серпня ворог завдав чергового обстрілу із реактивних систем залпового вогню по житловому масиву Салтівського району міста Харкова.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області.
Нагадаємо, за даними прокуратури, обстріл попередньо здійснювався з РСЗВ «Торнадо» з напрямку Липців.
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Мабуть, найкраще, що сьогодні можна зробити, – це не робити нічого взагалі (звісно, по можливості). На жаль, зірки схилятимуть до хаосу і в думках, і в справах, і в спілкуванні.
До самого вечора у Харкові буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар.
Щорічно 17 серпня відзначається День секонд-хенду.
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