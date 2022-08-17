17.08.2022 08:43 Рита Парфенова

Як тушили пожежу після обстрілу Салтовки (фото)

Ввечері 16 серпня ворог завдав чергового обстрілу із реактивних систем залпового вогню по житловому масиву Салтівського району міста Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області.

Пожежа сталася на території гаражного кооперативу. Горіли 7 гаражів на площі 200 кв. м.

Для ліквідації пожежі та наслідків обстрілів було залучено 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу ДСНС.

Крім того, на місці обстрілу працювали сапери ДСНС, які обстежили вражену територію та вилучили залишки вибухонебезпечних предметів.

В результаті обстрілу за попередніми даними постраждалих немає.

Нагадаємо, за даними прокуратури, обстріл попередньо здійснювався з РСЗВ «Торнадо» з напрямку Липців.