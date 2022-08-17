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17.08.2022  14:07   Рита Парфенова

Лікарі назвали небезпечний стан під час війни та як з ним боротися

Щоб позбутися апатії та депресії, слід щодня задовольняти три сфери життя: соціальну, фізичну та когнітивну.

апатия

У перші дні війни всі відчували страх за власне життя та життя рідних, а декого охоплювала паніка. Але війна триває, і на зміну гострому страху приходять апатія та депресивний стан, який знесилює нас.

Для того щоб зберегти свій внутрішній ресурс, слід намагатися боротися з почуттям апатії. Це забезпечується спілкуванням з близькими людьми, фізичною активністю, навчанням, хобі тощо. В жодному разі не дозволяйте собі весь день лежати в ліжку та занурюватися у власні думки. Дія, рух та допомога іншим – кращі ліки від апатії та розчарування.

Існують прості методи подолання апатії, а саме:

  • Дійте: виконуйте будь-які прості дії та не намагайтесь їх аналізувати.
  • Дотримуйтесь щоденної рутини: регулярне харчування, гігієна, розминка та інше.
  • Робіть щось руками: прибирайте, готуйте їжу, саджайте квіти тощо.
  • Плануйте свої задачі, навіть якщо їх небагато, і намагайтесь їх виконувати.
  • Мінімізуйте перегляд новин: встановіть час для їх перегляду та дотримуйтеся його.
  • Пам’ятайте про гігієну сну: засинати та прокидатися треба в один час, не користуватися гаджетами перед сном, не їсти за 2 години до сну тощо.
  • Турбуйтеся про рідних та близьких, підтримуйте один одного.
  • Не забувайте про хобі або заняття для душі.
Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  апатия
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