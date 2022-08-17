Лікарі назвали небезпечний стан під час війни та як з ним боротися

Щоб позбутися апатії та депресії, слід щодня задовольняти три сфери життя: соціальну, фізичну та когнітивну.
У перші дні війни всі відчували страх за власне життя та життя рідних, а декого охоплювала паніка. Але війна триває, і на зміну гострому страху приходять апатія та депресивний стан, який знесилює нас.
Для того щоб зберегти свій внутрішній ресурс, слід намагатися боротися з почуттям апатії. Це забезпечується спілкуванням з близькими людьми, фізичною активністю, навчанням, хобі тощо. В жодному разі не дозволяйте собі весь день лежати в ліжку та занурюватися у власні думки. Дія, рух та допомога іншим – кращі ліки від апатії та розчарування.
Існують прості методи подолання апатії, а саме:
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Мабуть, найкраще, що сьогодні можна зробити, – це не робити нічого взагалі (звісно, по можливості). На жаль, зірки схилятимуть до хаосу і в думках, і в справах, і в спілкуванні.
До самого вечора у Харкові буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар.
Щорічно 17 серпня відзначається День секонд-хенду.
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