17.08.2022 14:07 Рита Парфенова

Лікарі назвали небезпечний стан під час війни та як з ним боротися

Щоб позбутися апатії та депресії, слід щодня задовольняти три сфери життя: соціальну, фізичну та когнітивну.

У перші дні війни всі відчували страх за власне життя та життя рідних, а декого охоплювала паніка. Але війна триває, і на зміну гострому страху приходять апатія та депресивний стан, який знесилює нас.

Для того щоб зберегти свій внутрішній ресурс, слід намагатися боротися з почуттям апатії. Це забезпечується спілкуванням з близькими людьми, фізичною активністю, навчанням, хобі тощо. В жодному разі не дозволяйте собі весь день лежати в ліжку та занурюватися у власні думки. Дія, рух та допомога іншим – кращі ліки від апатії та розчарування.

Існують прості методи подолання апатії, а саме:

Дійте: виконуйте будь-які прості дії та не намагайтесь їх аналізувати.

Дотримуйтесь щоденної рутини: регулярне харчування, гігієна, розминка та інше.

Робіть щось руками: прибирайте, готуйте їжу, саджайте квіти тощо.

Плануйте свої задачі, навіть якщо їх небагато, і намагайтесь їх виконувати.

Мінімізуйте перегляд новин: встановіть час для їх перегляду та дотримуйтеся його.

Пам’ятайте про гігієну сну: засинати та прокидатися треба в один час, не користуватися гаджетами перед сном, не їсти за 2 години до сну тощо.

Турбуйтеся про рідних та близьких, підтримуйте один одного.

Не забувайте про хобі або заняття для душі.