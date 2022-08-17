17.08.2022 14:30 Віталій Хінєвіч

У Польщі відбулася прем'єра опери за участю харківських артистів

Прем'єра опери «Запорожець за Дунаєм» відбулася у Польщі 13 серпня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що 13 серпня хор і симфонічний оркестр Харківського національного академічного театру опери та балету імені М.В. Лисенка/Схіd OPERA взяли участь у безпрецедентній постановці опери С. Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм».

Прем'єра відбулася у місті Осса. Подія стала яскравим фіналом проєкту «Новий голос: Україна — зробимо оперу разом!», ініційованого Польським Національним інститутом музики та танцю у співпраці та фінансової підтримки Фонду Most the Most.

«Маємо експортувати українське мистецтво й демонструвати всьому світові майстерність наших митців. Участь українців у таких масштабних проєктах за кордоном відкриває нові перспективи для співпраці у майбутньому», — зазначив Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Проєкт «Новий голос: Україна — зробимо оперу разом!» був задуманий для реабілітації постраждалих від війни українських дітей-сиріт, які опинилися у Польщі.