17.08.2022 14:30 Віталій Хінєвіч
У Польщі відбулася прем'єра опери за участю харківських артистів
Прем'єра опери «Запорожець за Дунаєм» відбулася у Польщі 13 серпня.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на ХОВА.
Повідомляється, що 13 серпня хор і симфонічний оркестр Харківського національного академічного театру опери та балету імені М.В. Лисенка/Схіd OPERA взяли участь у безпрецедентній постановці опери С. Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм».
Прем'єра відбулася у місті Осса. Подія стала яскравим фіналом проєкту «Новий голос: Україна — зробимо оперу разом!», ініційованого Польським Національним інститутом музики та танцю у співпраці та фінансової підтримки Фонду Most the Most.
«Маємо експортувати українське мистецтво й демонструвати всьому світові майстерність наших митців. Участь українців у таких масштабних проєктах за кордоном відкриває нові перспективи для співпраці у майбутньому», — зазначив Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Проєкт «Новий голос: Україна — зробимо оперу разом!» був задуманий для реабілітації постраждалих від війни українських дітей-сиріт, які опинилися у Польщі.
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