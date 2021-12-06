06.12.2021 15:33 Дмитрий Колоней

Искали беглых осужденных: в харьковской тюрьме натаскивали служебных собак (фото)

В Харькове прошли практические занятия кинологов двух силовых структур.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Службу исполнения наказаний, в харьковской исправительной колонии №43 проведено практическое занятие кинологической службы отдела охраны совместно со спецподразделением Национальной полиции.

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Во время занятия были закреплены основные команды обращения со служебными собаками, отработан условный розыск сбежавших и скрываемых осужденных, выбор следа, поиск по следу. Также отработаны действия резервных групп стражи при попытке побега осужденного из-под стражи.

К обучению были вовлечены 4 розыскные собаки, все упражнения были выполнены на оценку «Хорошо».

Наопним, ранее мы писали о том, как собака нашла наркотики в колонке меломана.