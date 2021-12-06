06.12.2021 15:30 Виталий Хиневич

Задерживаются поезда и создаются аварийные ситуации: ЮЖД сообщила о нарушениях

Граждан просят не мешать движению поездов и не создавать аварийных ситуаций.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Южной железной дороги.

Отмечается, что за 10 месяц 2021 года из-за вмешательства в работу предприятия был задержан 31 поезд, суммарное время сбоя в движении поездов составило 23 часа 45 минут. За аналогичный период прошлого года, было задержано 116 поездов с общим временем почти на 100 часов.

Кроме этого сообщается, что за 10 месяцев текущего года было зафиксировано 4 случая возникновения аварийной ситуации из-за перевозки опасного багажа.

В 2020 был всего один, при перевозки бензина.

Также в 2021 году произошел один случай схода состава с железнодорожного полотна возле станции Глобино, в 2020 году таки случаев было выявлено пять.

Напомним, «Укрзализныця» завершила финальную приемку еще 5 новых купейных пассажирских вагонов , приобретенных на средства государственного бюджета.