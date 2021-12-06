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06.12.2021  15:30   Виталий Хиневич

Задерживаются поезда и создаются аварийные ситуации: ЮЖД сообщила о нарушениях

Граждан просят не мешать движению поездов и не создавать аварийных ситуаций.

ЮЖД
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Южной железной дороги.
 
Отмечается, что за 10 месяц 2021 года из-за вмешательства в работу предприятия был задержан 31 поезд, суммарное время сбоя в движении поездов составило 23 часа 45 минут. За аналогичный период прошлого года, было задержано 116 поездов с общим временем почти на 100 часов.
 
Кроме этого сообщается, что за 10 месяцев текущего года было зафиксировано 4 случая возникновения аварийной ситуации из-за перевозки опасного багажа.
В 2020 был всего один, при перевозки бензина.
 
 
Также в 2021 году произошел один случай схода состава с железнодорожного полотна возле станции Глобино, в 2020 году таки случаев было выявлено пять.
 
Напомним, «Укрзализныця» завершила финальную приемку еще 5 новых купейных пассажирских вагонов, приобретенных на средства государственного бюджета.

 

Источник:   ЮЖД
 Тэги:  юдж, харьков
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