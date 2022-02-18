Тероборона Харькова: как она будет устроена

На внеочередной сессии Харьковского городского совета приняли программу территориальной обороны города. Ее поддержали 66 депутатов.
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Избегайте спонтанных поступков и споров: вам вряд ли удастся кого-либо переубедить. Действуйте медленно, но наверняка, и вы добьетесь успеха.
Последний рабочий день недели начнется пасмурно, только в вечеру тучи разойдутся. Будет дождливо и тепло, днем усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Ежегодно 18 февраля отмечается День батарейки.
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