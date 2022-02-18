18.02.2022 15:43 Ирина Круглова

Тероборона Харькова: как она будет устроена

На внеочередной сессии Харьковского городского совета приняли программу территориальной обороны города. Ее поддержали 66 депутатов.



Тероборона Харькова: как она будет устроена



Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, на реализацию программы выделят из городского более 62 миллионов. В ее рамках создадут специальные ролики совместно с ГСЧС, в котором расскажут харьковчанам, как действовать в чрезвычайных ситуациях. Информационное освещение граждан - одно из положений программы.

Также за бюджетные деньги экстренным службам приобретут специальное оборудование и устройство, на случай чрезвычайных ситуаций.

В свою очередь Харьковский городской голова призывал харьковчан не паниковать и сохранять спокойствие.

Напомним, 16 февраля на внеочередной сессии Харьковского областного совета утвердили Программу территориальной обороны Харьковской области на 2022 год.