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18.02.2022  15:43   Ирина Круглова

Тероборона Харькова: как она будет устроена

На внеочередной сессии Харьковского городского совета приняли программу территориальной обороны города. Ее поддержали 66 депутатов.


Тероборона Харькова: как она будет устроена
Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, на реализацию программы выделят из городского более 62 миллионов. В ее рамках создадут специальные ролики совместно с ГСЧС, в котором расскажут харьковчанам, как действовать в чрезвычайных ситуациях. Информационное освещение граждан - одно из положений программы.
 
Также за бюджетные деньги экстренным службам приобретут специальное оборудование и устройство, на случай чрезвычайных ситуаций.
 
В свою очередь Харьковский городской голова призывал харьковчан не паниковать и сохранять спокойствие.
 
Напомним, 16 февраля на внеочередной сессии Харьковского областного совета утвердили Программу территориальной обороны Харьковской области на 2022 год.
 
Тэги:  тероборона, харьков
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