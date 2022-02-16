16.02.2022 15:30 Анжелика Демидова

Стало известно, сколько денег предусмотрели на Программу территориальной обороны Харьковщины

На внеочередной сессии Харьковского областного совета утвердили Программу территориальной обороны Харьковской области на 2022 год.

Из 93 депутатов "за" проголосовали 78, сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ

Основанием для разработки Программы территориальной обороны стала необходимость уже сейчас, в мирное время, создать все условия для формирования терподразделений и поддержки их в постоянной готовности к выполнению задач.

На сегодняшнем этапе, считают специалисты, действующая система территориальной обороны нуждается в обновлении и решении проблем ее функционирования. Соответственно принятая Программа будет содействовать повышению боеспособности и улучшению материально-технического обеспечения личного состава подразделений территориальной обороны. Кроме того поспособствует налаживанию системы обучения подразделений и населения.

Для обеспечения всех поставленных задач, а именно создания условий для боевой подготовки подразделений теробороны, обеспечение учебного процесса оборудованием и средствами предусмотрено финансирование Программы. На 2022 год предусмотрено 7 млн. 983 тыс. 720 гривен за счёт средств областного бюджета, исходя из его реальных возможностей, но также и из других источников, не запрещенных действующим законодательством Украины.