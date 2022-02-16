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16.02.2022  15:19   Евгений Клочко

В Харькове сообщили о минирование всех 187 школ города

16 февраля в полицию поступило сообщение об очередном минировании всех 187 школ города Харькова.

В Харькове заминировали 187 школ
Фото Суспільне
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на директора городского Департамента образования Ольгу Деменко. Она отметила, что сообщение о минировании учебных заведений "поступило в СБУ и Нацполиции".
 
По ее словам, учащиеся из учебных заведений эвакуированы не были. К 15:15 правоохранители "отработали школы в пяти районах города".
 
"130 тысяч детей, 187 школ, мы не срывали уже занятия, был бы коллапс. Сейчас полиция и МЧС проверяют остальные школы", - уточнила Ольга Деменко. 
 
В отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области информацию о минировании учебных заведений города пока не предоставили.
 
Тэги:  минирование, школа, харьков
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