18.02.2022 10:27 Рита Парфенова

Масштабный пожар в частном секторе Харькова тушили почти четыре часа (фото)

В Новобаварском районе Харькова пожар охватил сразу несколько частных домовладений.

Около четырех часов дня 17 февраля спасатели получили сообщение о пожаре на на территории частного домовладения по улице ул. Фельдшерской, 51, передает РЕДПОСТ.



Пожар начался в хозяйственной постройке и вскоре огонь перекинулся на соседние дома.



Когда четыре отделения спасателей прибыли тушить возгорание, кроме хозяйственной постройки уже горели крыши двух частных домов по адресам ул. Торговая, 52/1 и ул. Торговая, 52. Общая площадь пожара составляла около 100 кв.





Пожарным понадобился час, чтобы укротить и локализовать пламя, и до без четверти восемь вечера огнеборцы ликвидировали остаточные источники возгорания.



К счастью, на пожаре никто не пострадал. Причиной его возникновения предполагают короткое замыкание электросети.

Напомним, утром 15 февраля в частном домовладении Дергачей сгорела хозяйственная пристройка. Когда моментально откликнувшиеся на вызов пожарные прибыли на место, ярким пламенем горели деревянные перекрытия крыши хозяйственного здания на площади в 30 квадратных метров. В 2-х метрах от горящего здания находился жилой дом. Так что существовала угроза опрокидывания огня еще и на него.Пожарным 53-й ГПСЧ удалось своевременно ликвидировать пожар и спасти дом.