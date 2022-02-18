18.02.2022 10:20 Виталий Хиневич

Могут быть опасны для людей: в Карпатах проснулись медведи

На территории заповедника Национальный природный парк "Сколевские Бескиды" проснулись от зимней спячки бурые медведи.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальный природный парк "Сколевские Бескиды".

Сообщается, что сотрудники заповедника зафиксировали свежие следы бурого медведя. Как правило, в это время, медведица рожает малышей еще в берлоге. Поэтому экологи сделали вывод, что следы на снегу принадлежат самцу.

В этом году зима обеспечила длительные сон животными, но с приходом потепления некоторые медведи постепенно выходят из берлог.

До наступления теплых весенних дней, когда появится сочная растительная пища, рацион медведя будет в основном животного происхождения, поэтому они вынуждены охотиться и могут нападать на людей.

Напомним, в Таншенте, на глазах у посетителей зоопарка, женщина сбросила маленькую девочку в вольер к кавказскому бурому медведю . Кавказский бурый медведь Зузу, лежа в своем вольере, следил за действиями женщины, которая перекинула девочку через металлическую ограду. Несмотря на попытки посетителей и сотрудников зоопарка, остановить женщину не удалось, она все-таки перекинула девочку черех металлическую ограду и сбросила ребёнка вниз к хищнику.