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18.02.2022  10:15   Евгений Клочко

В Украине внезапно повысили пенсии определенной категории граждан

Кабмин принял решение поднять пенсии сотрудникам Бюро экономической безопасности (БЭБ) и руководящего состава НАБУ.

Пенсии в Украине: Кабмин решил увеличить выплаты антикоррупционерам
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на постановление правительства.
 
Данным документом сотрудников НАБУ и БЭБ приравнивают к военнослужащим и сотрудникам полиции. То есть каждый месяц стажа будет зачисляться им за полтора.
 
Размер пенсии сотрудника Бюро экономической безопасности теперь будет расчитываться на основе размера оклада и доплат за последний год службы перед увольнением.
Одновременно с этим изменится механизм начисления пенсионных выплат. Будет учитываться оклад, премии и доплаты.
 
Всех остальных украинцев такие изменения не коснутся, однако пенсии все же проиндексируют на 14% для следующих категорий пенсионеров:
 
  • военнослужащим (в среднем на 705 грн);
  • страховые пенсии, назначенные до 2019 года (в среднем 500 грн, а минимум 100 грн);
  • минимальная пенсия для лиц с инвалидностью в результате аварии на ЧАЭС и другие пенсии, назначенные ликвидаторам аварии (в среднем на 400 грн).
 
Те, кто не попал в этот список, также могут рассчитывать на небольшое повышение. Им начнут доплачивать по 135 грн.
 
Ранее мы сообщали, украинцы каких категорий и при каких условиях имеют право на досрочный выход на пенсию.
 
Так, досрочно выйти на пенсию в 2022 году смогут:

 

  • мужчины, достигшие 55-летнего возраста и имеющие страховой стаж не менее 25 лет;
  • женщины старше 50 лет, которые имеют страховой стаж не менее 20 лет.
 
Одновременно с этим, досрочный выход на пенсию гарантирован лицам  при условии, если лицо:
 
  • занимает должность в начальствующем или рядовом составе органов внутренних дел;
  • работает полицейским (и участвовал в боевых действиях в АТО);
  • или получило инвалидность в результате контузии, ранения или увечья.
 
Источник:   Кабмин
 Тэги:  пенсия, стаж, харьков
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