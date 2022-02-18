18.02.2022 10:15 Евгений Клочко
В Украине внезапно повысили пенсии определенной категории граждан
Кабмин принял решение поднять пенсии сотрудникам Бюро экономической безопасности (БЭБ) и руководящего состава НАБУ.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на постановление правительства.
Данным документом сотрудников НАБУ и БЭБ приравнивают к военнослужащим и сотрудникам полиции. То есть каждый месяц стажа будет зачисляться им за полтора.
Размер пенсии сотрудника Бюро экономической безопасности теперь будет расчитываться на основе размера оклада и доплат за последний год службы перед увольнением.
Одновременно с этим изменится механизм начисления пенсионных выплат. Будет учитываться оклад, премии и доплаты.
Всех остальных украинцев такие изменения не коснутся, однако пенсии все же проиндексируют на 14% для следующих категорий пенсионеров:
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военнослужащим (в среднем на 705 грн);
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страховые пенсии, назначенные до 2019 года (в среднем 500 грн, а минимум 100 грн);
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минимальная пенсия для лиц с инвалидностью в результате аварии на ЧАЭС и другие пенсии, назначенные ликвидаторам аварии (в среднем на 400 грн).
Те, кто не попал в этот список, также могут рассчитывать на небольшое повышение. Им начнут доплачивать по 135 грн.
Так, досрочно выйти на пенсию в 2022 году смогут:
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мужчины, достигшие 55-летнего возраста и имеющие страховой стаж не менее 25 лет;
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женщины старше 50 лет, которые имеют страховой стаж не менее 20 лет.
Одновременно с этим, досрочный выход на пенсию гарантирован лицам при условии, если лицо:
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занимает должность в начальствующем или рядовом составе органов внутренних дел;
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работает полицейским (и участвовал в боевых действиях в АТО);
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или получило инвалидность в результате контузии, ранения или увечья.
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