18.02.2022 10:15 Евгений Клочко

В Украине внезапно повысили пенсии определенной категории граждан

Кабмин принял решение поднять пенсии сотрудникам Бюро экономической безопасности (БЭБ) и руководящего состава НАБУ.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на постановление правительства.

Данным документом сотрудников НАБУ и БЭБ приравнивают к военнослужащим и сотрудникам полиции. То есть каждый месяц стажа будет зачисляться им за полтора.

Размер пенсии сотрудника Бюро экономической безопасности теперь будет расчитываться на основе размера оклада и доплат за последний год службы перед увольнением.

Одновременно с этим изменится механизм начисления пенсионных выплат. Будет учитываться оклад, премии и доплаты.

Всех остальных украинцев такие изменения не коснутся, однако пенсии все же проиндексируют на 14% для следующих категорий пенсионеров:

военнослужащим (в среднем на 705 грн);

страховые пенсии, назначенные до 2019 года (в среднем 500 грн, а минимум 100 грн);

минимальная пенсия для лиц с инвалидностью в результате аварии на ЧАЭС и другие пенсии, назначенные ликвидаторам аварии (в среднем на 400 грн).

Те, кто не попал в этот список, также могут рассчитывать на небольшое повышение. Им начнут доплачивать по 135 грн.

Ранее мы сообщали, украинцы каких категорий и при каких условиях имеют право на досрочный выход на пенсию

Так, досрочно выйти на пенсию в 2022 году смогут:

мужчины, достигшие 55-летнего возраста и имеющие страховой стаж не менее 25 лет;

женщины старше 50 лет, которые имеют страховой стаж не менее 20 лет.

Одновременно с этим, досрочный выход на пенсию гарантирован лицам при условии, если лицо:

занимает должность в начальствующем или рядовом составе органов внутренних дел;

работает полицейским (и участвовал в боевых действиях в АТО);

или получило инвалидность в результате контузии, ранения или увечья.