В Харькове ограничивают движение по улице Гольдберговской: подробности

В пятницу, 18 февраля, ограничивается движение транспорта по улице Гольдберговской в Харькове.
Ограничение движения связано с проведением КП «Харьковводоканал» аварийно-восстановительных работ на водопроводной магистрали в районе жилого дома №78 по ул.Гольдберговской, передает РЕДПОСТ
Из-за этого с 10.00 до 18.00 18 февраля 2022 года ограничивается движение по улице Гольдберговской в районе перекрестка с ул. Грековской. Пропуск транспортных средств будет организован по свободной от выполнения работ полосе.
Напомним, проезд перекрестка Коцарской и Рождественской улиц в районе здания №2/4 по ул. Коцарской ограничен по 31 декабря 2022 года. По информации Департамента инфраструктуры, это связано с реконструкцией фасада здания. Также часть улицы закроют для движения пешеходов. Обойти участок можно с противоположной стороны указанных улиц.
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