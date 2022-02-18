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18.02.2022  10:00   Рита Парфенова

В Харькове ограничивают движение по улице Гольдберговской: подробности

В пятницу, 18 февраля, ограничивается движение транспорта по улице Гольдберговской в Харькове.

запрет движения

Ограничение движения связано с проведением КП «Харьковводоканал» аварийно-восстановительных работ на водопроводной магистрали в районе жилого дома №78 по ул.Гольдберговской, передает РЕДПОСТ

Из-за этого с 10.00 до 18.00 18 февраля 2022 года ограничивается движение по улице Гольдберговской в ​​районе перекрестка с ул. Грековской. Пропуск транспортных средств будет организован по свободной от выполнения работ полосе.

Напомним, проезд перекрестка Коцарской и Рождественской улиц в районе здания №2/4 по ул. Коцарской ограничен по 31 декабря 2022 года. По информации Департамента инфраструктуры, это связано с реконструкцией фасада здания. Также часть улицы закроют для движения пешеходов. Обойти участок можно с противоположной стороны указанных улиц.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, харьков
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