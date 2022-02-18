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18.02.2022  09:48   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 18 февраля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 1020 случаев заражения коронавирусом в Харькове.


Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 1800 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 299 117 человек. Выздоровело 252 269 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 40 059 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 1178 человек (в том числе у 1020 жителей города Харькова). 205 человек заболели в Чугуевском районе, 139 – в Изюмском, 102 – в Лозовском, 84 – в Купянском, 56 – в Богодуховском, 34 – в Красноградском.

Новые случаи заражения коронавирусом лабораторно зарегистрированы в Харьковской области на 18 февраля 2022 года.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 17 февраля.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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