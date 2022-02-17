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17.02.2022  09:43   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 17 февраля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 1013 случаев заражения коронавирусом в Харькове.


Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 1781 случай заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 297 317 человек. Выздоровело 250 443 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 40 099 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 1109 человек (в том числе у 1013 жителей города Харькова). 169 человека заболели в Изюмском районе, 157 – в Чугуевском, 91 – в Лозовском, 91 – в Красноградском, 83 – в Купянском, 81 – в Богодуховском.

Новые случаи заражения коронавирусом лабораторно зарегистрированы в Харьковской области на 17 февраля 2022 года.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 16 февраля.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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