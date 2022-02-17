Под Харьковом в ДТП погиб неизвестный пешеход

Четверг, 17 февраля, начался с дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом.
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную сводку происшествий за сутки, утром 17 февраля на трассе под Харьковом сбили насмерть пешехода.
ДТП произошло в городе Золочев Богодуховского района. В 06.00 на трассе «Золочев – Александровка» автомобиль ВАЗ совершил наезд на пешехода. От полученных повреждений мужчина погиб на месте происшествия. Его личность неизвестна, на вид погибшему около 40 лет.
Как сообщили в сводке Нацполиции, за сутки по городу и области зарегистрировано 75 ДТП, в которых 4 человека травмировано и один погиб.
Напомним, 14 февраля около половины седьмого вечера в районе дома 62 по улице Леся Сердюка с Киевском районе Харькова легковой автомобиль смертельно травмировал пешехода. Под колесами авто погиб мужчина примерно 70-летнего возраста.
Комментариев: 0
Слова или события, на которые еще вчера человек реагировал спокойно, сегодня способны задеть за живое. В результате отношения между людьми сегодня трудно назвать спокойными.
Синоптики прогнозируют облачный день. Утром продолжится мелкий дождь со снегом. Днем без существенных осадков, но с порывами ветра 15-24 м/с.
Ежегодно 17 февраля отмечается День спонтанного проявления доброты.
влажность:
давление:
ветер: