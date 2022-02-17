    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Под Харьковом в ДТП погиб неизвестный пешеход
17.02.2022  10:03   Рита Парфенова

Под Харьковом в ДТП погиб неизвестный пешеход

Четверг, 17 февраля, начался с дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом.

ДТП Харьков: в Золочеве насмерть сбили пешехода

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную сводку происшествий за сутки, утром 17 февраля на трассе под Харьковом сбили насмерть пешехода.

ДТП произошло в городе Золочев Богодуховского района. В 06.00 на трассе «Золочев – Александровка» автомобиль ВАЗ совершил наезд на пешехода. От полученных повреждений мужчина погиб на месте происшествия. Его личность неизвестна, на вид погибшему около 40 лет.

Как сообщили в сводке Нацполиции, за сутки по городу и области зарегистрировано 75 ДТП, в которых 4 человека травмировано и один погиб.

Напомним, 14 февраля около половины седьмого вечера в районе дома 62 по улице Леся Сердюка с Киевском районе Харькова легковой автомобиль смертельно травмировал пешехода. Под колесами авто погиб мужчина примерно 70-летнего возраста.

Тэги:  дтп, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.02 Криминал и происшествия ДТП: столкновение легковушки и фуры создало пробку в заводском районе Харькова 16.02 Криминал и происшествия ДТП: неуступчивый водитель фуры чуть не убил подростков в Харькове (фото) 16.02 Криминал и происшествия ДТП в Харькове: влетела в Хюндай на повороте - момент аварии на проспекте Науки (фото, видео)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 