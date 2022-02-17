17.02.2022 10:15 Евгений Клочко

В Украине начался добровольный призыв в кибервойска - как вступить в ряды

Все, кто желает и имеет соответствующую квалификацию, могут вступить в ряды кибервойск, обратившись в Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на брифинг заместитель секретаря СНБО Сергея Демедюка. Отвечая на вопрос журналистов по поводу хакерских атак 15 февраля и как присоединиться к кибервойскам он ответил:

«Национальный координационный центр расположен на такой территории, чтобы он был доступен всем гражданам. Он находится в центре «Парковый», туда может обратиться любой, кто имеет свои пожелания, чтобы помочь нам на волонтерской или на любых началах. Специалисты определят квалификацию желающих, и они будут направлены в присутствующие здесь субъекты обеспечения кибербезопасности», - отметил Демедюк.

Он также отметил, что к основным субъектам обеспечения кибербезопасности кроме Министерства цифровой трансформации, Службы безопасности Украины, Госспецсвязи, Киберполиции, Совета национальной безопасности и обороны и Нацбанка также принадлежат Министерство обороны, Вооруженные силы Украины, разведывательные органы. Поэтому они готовы набирать всех специалистов, которые способны обеспечивать постоянную и бесперебойную работу государственных органов.

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Напомним, СБУ на протяжении 2021 года отбила более двух тысяч кибератак на электронные ресурсы органов власти. В ведомстве подчеркнули, что проводят все необходимые мероприятия, направленные на предотвращение и нейтрализацию хакерских атак. В процессе данной деятельности силовикам удалось привлечь к ответственности 80 преступников. Причем 26 из них получили различные тюремные сроки.

В это же время, в СБУ заявили, что в рамках своей деятельности сотрудникам ведомства удалось выявить десятки сетей интернет-агентуры спецслужб РФ. Сети занимались информационными диверсиями в интересах России.

В 2021 году удалось отбить мощнейшие атаки на правительственные сайты. Удалось установить и лиц, причастных к данным событиям, ими оказались представители подконтрольной силовикам РФ хакерской группы под названием "Armageddon".