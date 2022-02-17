Под Харьковом пропала девушка в куртке цвета хаки (фото)

В Харькове и области разыскивают 16-летнюю Анастасию Кораблеву.
О пропаже подростка сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Милена».
16-летняя Анастасия Кораблева, девушка среднего телосложения ростом 170 сантиметров с короткими рыжими волосами, около восьми часов вечера 16 февраля вышла из дома в городе Люботин Харьковского района, и с того момента ее местонахождение неизвестно.
На момент выхода из дома была одета как на фото: в удлиненную куртку цвета хаки с мехом на капюшоне, красную толстовку, коричневые высокие сапоги. При себе имела мобильный телефон.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Анастасии Кораблевой, просят сообщить по телефонам 068-11-00-911 или 102.
Напомним, 15 февраля успешно завершились розыски девочки-подростка, пропавшей почти десять дней назад. 14-летняя Таисия Халимончук была найдена живой под Харьковом.
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