17.02.2022 10:26 Рита Парфенова

Под Харьковом пропала девушка в куртке цвета хаки (фото)

В Харькове и области разыскивают 16-летнюю Анастасию Кораблеву.



Фото из открытых источников

О пропаже подростка сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Милена».



16-летняя Анастасия Кораблева, девушка среднего телосложения ростом 170 сантиметров с короткими рыжими волосами, около восьми часов вечера 16 февраля вышла из дома в городе Люботин Харьковского района, и с того момента ее местонахождение неизвестно.



На момент выхода из дома была одета как на фото: в удлиненную куртку цвета хаки с мехом на капюшоне, красную толстовку, коричневые высокие сапоги. При себе имела мобильный телефон.



Всех, кто знает что-либо о местонахождении Анастасии Кораблевой, просят сообщить по телефонам 068-11-00-911 или 102.





Напомним, 15 февраля успешно завершились розыски девочки-подростка, пропавшей почти десять дней назад. 14-летняя Таисия Халимончук была найдена живой под Харьковом.