    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Под Харьковом пропала девушка в куртке цвета хаки (фото)
17.02.2022  10:26   Рита Парфенова

Под Харьковом пропала девушка в куртке цвета хаки (фото)

В Харькове и области разыскивают 16-летнюю Анастасию Кораблеву.


Фото из открытых источников

О пропаже подростка сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Милена».

16-летняя Анастасия Кораблева, девушка среднего телосложения ростом 170 сантиметров с короткими рыжими волосами, около восьми часов вечера 16 февраля вышла из дома в городе Люботин Харьковского района, и с того момента ее местонахождение неизвестно.

На момент выхода из дома была одета как на фото: в удлиненную куртку цвета хаки с мехом на капюшоне, красную толстовку, коричневые высокие сапоги. При себе имела мобильный телефон.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Анастасии Кораблевой, просят сообщить по телефонам 068-11-00-911 или 102.

16-летняя Анастасия Кораблева

Напомним, 15 февраля успешно завершились розыски девочки-подростка, пропавшей почти десять дней назад. 14-летняя Таисия Халимончук  была найдена живой под Харьковом.

Источник:   ПСО Милена
 Тэги:  розыск, пропал без вести, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.02 Криминал и происшествия В Харькове нашли 11-летнюю девочку, которая ушла из дома и не вернулась 15.02 Криминал и происшествия В Харькове разыскивают 11-летнюю Виталину Федоришеву 15.02 Криминал и происшествия Под Харьковом пропала девушка в красной куртке (фото)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 