17.02.2022 10:37 Виталий Хиневич
Германия отменяет карантинные ограничения
Власти Германии намерены убрать практически все карантинные ограничения.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на "Корреспондент".
Сообщается, что в Германии с 20 марта готовятся отменить почти все карантинные ограничения. Отмена противоэпидемиологических мероприятий будет проходить в три этапа.
Первый этап, который отменяет запрет на личные контакты для привитых и переболевших COVID-19, уже начался. Для невакцинированных карантинные меры сохраняются до 19 марта. Кроме того, отменяется контроль на входе в любые магазины. Однако, посетители должны быть в медицинских масках.
Второй этап начнется 4 марта. С этого посещать места общественного питания, арендовать номера в гостиницах смогут не только привитые и переболевшие, но и граждане с отрицательным тестом на коронавирус.
Заключительный этап начнется 20 марта. Будут отменены все существенные противоэпидемиологические меры и ограничения.
Граждан страны призывают носить медицинские маски и держать социальную дистанцию. До весны 2023 года будет идти кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции.
Напомним, Австралия открыла границы
для туристов впервые за 2 года после начала пандемии.
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