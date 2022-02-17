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17.02.2022  10:37   Виталий Хиневич

Германия отменяет карантинные ограничения

Власти Германии намерены убрать практически все карантинные ограничения.

Карантин
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Корреспондент".
 
Сообщается, что в Германии с 20 марта готовятся отменить почти все карантинные ограничения. Отмена противоэпидемиологических мероприятий будет проходить в три этапа.
 
Первый этап, который отменяет запрет на личные контакты для привитых и переболевших COVID-19, уже начался. Для невакцинированных  карантинные меры сохраняются до 19 марта. Кроме того, отменяется контроль на входе в любые магазины. Однако, посетители должны быть в медицинских масках.
 
Второй этап начнется 4 марта. С этого посещать места общественного питания, арендовать номера в гостиницах смогут не только привитые и переболевшие, но и граждане с отрицательным тестом на коронавирус.
 
 
Заключительный этап начнется 20 марта. Будут отменены все существенные противоэпидемиологические меры и ограничения.
 
Граждан страны призывают носить медицинские маски и держать социальную дистанцию. До весны 2023 года будет идти кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции.
 
Напомним, Австралия открыла границы для туристов впервые за 2 года после начала пандемии. 
 
Источник:   Корреспондент
 Тэги:  коронавирус, медицина, харьков, германия
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