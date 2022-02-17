17.02.2022 10:42 Евгений Клочко

В Харькове бригада медиков реанимировала женщину с COVID-19

Благодаря профессиональным действиям медработников женщину удалось вернуть к жизни.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

По их информации, 16 февраля в службу "103" поступил экстренный вызов к 61-летней харьковчанке, которая болела коронавирусом. На момент прибытия кареты "скорой", у пациентки были диагностированы инфекционно-токсический шок, двусторонняя пневмония, острая дыхательная недостаточность. Также была очень низкая сатурация - 52. Все эти факторы стали причиной клинической смерти больной.

Медицинские работники сразу приступили к проведению реанимационных мероприятий. Благодаря их профессиональным действиям женщину удалось «вернуть к жизни» и госпитализировать в медучреждение для дальнейшего лечения.

Медики напомнили, что короновирусная болезнь - очень опасная и непредсказуемая, и призвали строго соблюдать все карантинные требования.