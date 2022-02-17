17.02.2022 10:57
18 февраля состоится сессия Харьковского городского совета
Десятая внеочередная сессия Харьковского городского совета 8-го созыва состоится 18 февраля 2022 года в сессионном зале горсовета.
РЕДПОСТ
Как сообщает РЕДПОСТ, соответствующее распоряжение подписал исполняющий Харьковского городского головы Игорь Терехов.
В повестке дня - 9 вопросов и «Разное». Начало сессии - в 15:00.
Перечень вопросов, которые рассмотрят депутаты:
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О содействии организации территориальной обороны в городе и внесении изменений в Комплексную программу развития гражданской защиты и повышение уровня публичной безопасности в городе Харькове на 2018-2022 годы.
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О внесении изменений в решение 9 сессии Харьковского городского совета 8 созыва от 22.12.2021 №205/21 «О бюджете Харьковской городской территориальной громады на 2022 год».
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Об утверждении отчета об исполнении бюджета Харьковского городского территориального общества за 2021 год.
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О внесении изменений в решение 1 сессии Харьковского городского совета 8 созыва от 09.12.2020 № 2/20 «Об образовании постоянных комиссий Харьковского городского совета 8 созыва и утверждение их состава».
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О внесении изменений в решение 1 сессии Харьковского городского совета 8 созыва от 09.12.2020 №5/20 «Об образовании исполнительного комитета Харьковского городского совета 8 созыва и утверждение его персонального состава».
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О внесении изменений в положения исполнительных органов Харьковского городского совета 8 созыва.
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О разработке документации по землеустройству.
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Об утверждении документации по землеустройству и предоставлению земельных участков.
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О внесении изменений в Программу развития и реформирования жилищно-коммунального хозяйства г. Харькова на 2011-2025 гг.
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Разное.
Напомним, 16 февраля на внеочередной сессии Харьковского областного совета утвердили Программу территориальной обороны Харьковской области на 2022 год.
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