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17.02.2022  10:57   

18 февраля состоится сессия Харьковского городского совета

Десятая внеочередная сессия Харьковского городского совета 8-го созыва состоится 18 февраля 2022 года в сессионном зале горсовета.


РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ, соответствующее распоряжение подписал исполняющий Харьковского городского головы Игорь Терехов.
 
В повестке дня - 9 вопросов и «Разное». Начало сессии - в 15:00.

Перечень вопросов, которые рассмотрят депутаты:

  • О содействии организации территориальной обороны в городе и внесении изменений в Комплексную программу развития гражданской защиты и повышение уровня публичной безопасности в городе Харькове на 2018-2022 годы.
  • О внесении изменений в решение 9 сессии Харьковского городского совета 8 созыва от 22.12.2021 №205/21 «О бюджете Харьковской городской территориальной громады на 2022 год».
  • Об утверждении отчета об исполнении бюджета Харьковского городского территориального общества за 2021 год.
  • О внесении изменений в решение 1 сессии Харьковского городского совета 8 созыва от 09.12.2020 № 2/20 «Об образовании постоянных комиссий Харьковского городского совета 8 созыва и утверждение их состава».
  • О внесении изменений в решение 1 сессии Харьковского городского совета 8 созыва от 09.12.2020 №5/20 «Об образовании исполнительного комитета Харьковского городского совета 8 созыва и утверждение его персонального состава».
  • О внесении изменений в положения исполнительных органов Харьковского городского совета 8 созыва.
  • О разработке документации по землеустройству.
  • Об утверждении документации по землеустройству и предоставлению земельных участков.
  • О внесении изменений в Программу развития и реформирования жилищно-коммунального хозяйства г. Харькова на 2011-2025 гг.
  • Разное.

Напомним, 16 февраля на внеочередной сессии Харьковского областного совета утвердили Программу территориальной обороны Харьковской области на 2022 год.

Источник:   ХГС
 Тэги:  сессия, харьков
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