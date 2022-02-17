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17.02.2022  11:04   Виталий Хиневич

Наводнение в Бразилии унесло жизни десятков людей

Спасатели продолжают поиски без вести пропавших людей.

Наводнение
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Вести".
 
Сообщается, что в бразильском городе Петрополис за три часа выпала месячная норма осадков. В результате спровоцировав наводнение и оползни.
 
Городски власти сообщают, что погибло в меньшей мере 94 человека, 24-х удалось спасти, 35 человек числятся пропавшими без вести. Жилые дома, которые стояли на склонах, полностью разрушены, улицы затоплены, автомобили смыло водой.
 
На данный момент спасатели продолжают поисково-спасательные операции, разгребают завали и пытаются очистить улицы от смытых масс горных пород.
 
Напомним, ранее на Гаити из-за проливных дождей началось наводнение. Тысячи домов затоплены, около 2500 семей эвакуированы из зоны бедствия. Больше всего пострадала северная часть страны, в частности исторический центр города Кап-Аитьен.
 
Источник:   Вести
 Тэги:  наводнение, бразилия, харьков
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