17.02.2022 11:04 Виталий Хиневич

Наводнение в Бразилии унесло жизни десятков людей

Спасатели продолжают поиски без вести пропавших людей.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Вести".

Сообщается, что в бразильском городе Петрополис за три часа выпала месячная норма осадков. В результате спровоцировав наводнение и оползни.

Городски власти сообщают, что погибло в меньшей мере 94 человека, 24-х удалось спасти, 35 человек числятся пропавшими без вести. Жилые дома, которые стояли на склонах, полностью разрушены, улицы затоплены, автомобили смыло водой.

На данный момент спасатели продолжают поисково-спасательные операции, разгребают завали и пытаются очистить улицы от смытых масс горных пород.

Напомним, ранее на Гаити из-за проливных дождей началось наводнение . Тысячи домов затоплены, около 2500 семей эвакуированы из зоны бедствия. Больше всего пострадала северная часть страны, в частности исторический центр города Кап-Аитьен.