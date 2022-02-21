21.02.2022 10:29 Евгений Клочко

У берегов Португалии горит судно с люксовыми электромобилями

Пожарные команды изо всех сил пытаются потушить пожар, вспыхнувший в среду, 16 февраля на судне с тысячами люксовых автомобилей, которое дрейфует у берегов Азорских островов Португалии.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание investing.com. Грузовое судно Felicity Ace, перевозившее около 4000 автомобилей, включая Porsche, Audi и Bentley, некоторые из которых были электромобилями с литий-ионными батареями, загорелось посреди Атлантического океана в среду. 22 члена экипажа, находившиеся на борту, были эвакуированы в тот же день.

По словам начальника португальского порта Орта Хоао Мендес Кабекаса, литий-ионные батареи в электромобилях на борту "поддерживают огонь", а специализированное оборудование для его тушения уже в пути.

Он также заявил, что пожарные не могут использовать воду при тушении судна, потому что добавление веса к кораблю может сделать его более нестабильным, а традиционные водяные огнетушители не останавливают горение литий-ионных батарей.

Глава порта добавил, что они не могут принять судно – корабль длиною в 200 метров просто не поместиться в 33-метровом проходе в порт. Однако оставить горящий корабль в океане также нельзя. Если судно затонет, то приведет к экологической катастрофе. Было принято решение отбуксировать автовоз в один из портов в Европу или на Багамские острова. Буксиры должны прибыть 23 февраля.

Точной информации о партии автомобилей нет. Известно, что на борту Felicity Ace было 1100 экземпляров автомобилей Porsche, 189 экземпляров Bentley, а остальной объем приходится на марки Audi и Volkswagen. Спасти машины уже нет шансов.

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