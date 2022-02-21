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21.02.2022  10:35   Виталий Хиневич

Microsoft разрабатывает инновационную операционную систему

Специалисты компании Microsoft начали разрабатывать новую операционную систему.

Windows
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "РБК-Украина".
 
Сообщается, что новая операционная система предположительно получит название Windows 12. Инсайдеры утверждают, что она будет иметь совершенно иную структуру. Более того, весь интерфейс обновится и не будет иметь аналогии с предыдущими версиями.
 
Новая версия будет требовать наличия чипа безопасности Microsoft Pluton и криптографического чипа TPM 2.0.
 
Программное обеспечение позволит заменить клавиатуру и мышку благодаря новым голосовым функциям. Любые действия можно будет выполнять при помощи собственного голоса.
 
Точная дата выхода Windows 12 пока неизвестна. Однако в компании отметили, что новая ОС будет доступна до 2025 года.
 
Напомним, операционная система Windows 11 предоставила своим пользователям набор текста голосом с высокой точностью без навязчивой автокоррекции.  Программное обеспечение позволяет распознавать не только слова, но и разные элементы виртуальной клавиатуры.
 
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Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  microsoft, windows 12, харьков
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