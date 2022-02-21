21.02.2022 10:35 Виталий Хиневич

Microsoft разрабатывает инновационную операционную систему

Специалисты компании Microsoft начали разрабатывать новую операционную систему.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Сообщается, что новая операционная система предположительно получит название Windows 12. Инсайдеры утверждают, что она будет иметь совершенно иную структуру. Более того, весь интерфейс обновится и не будет иметь аналогии с предыдущими версиями.

Новая версия будет требовать наличия чипа безопасности Microsoft Pluton и криптографического чипа TPM 2.0.

Программное обеспечение позволит заменить клавиатуру и мышку благодаря новым голосовым функциям. Любые действия можно будет выполнять при помощи собственного голоса.

Точная дата выхода Windows 12 пока неизвестна. Однако в компании отметили, что новая ОС будет доступна до 2025 года.

Напомним, операционная система Windows 11 предоставила своим пользователям набор текста голосом с высокой точностью без навязчивой автокоррекции. Программное обеспечение позволяет распознавать не только слова, но и разные элементы виртуальной клавиатуры.

Читайте также: