21.02.2022 10:35 Виталий Хиневич
Microsoft разрабатывает инновационную операционную систему
Специалисты компании Microsoft начали разрабатывать новую операционную систему.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на "РБК-Украина".
Сообщается, что новая операционная система предположительно получит название Windows 12. Инсайдеры утверждают, что она будет иметь совершенно иную структуру. Более того, весь интерфейс обновится и не будет иметь аналогии с предыдущими версиями.
Новая версия будет требовать наличия чипа безопасности Microsoft Pluton и криптографического чипа TPM 2.0.
Программное обеспечение позволит заменить клавиатуру и мышку благодаря новым голосовым функциям. Любые действия можно будет выполнять при помощи собственного голоса.
Точная дата выхода Windows 12 пока неизвестна. Однако в компании отметили, что новая ОС будет доступна до 2025 года.
Напомним, операционная система Windows 11 предоставила своим пользователям набор текста голосом с высокой точностью
без навязчивой автокоррекции. Программное обеспечение позволяет распознавать не только слова, но и разные элементы виртуальной клавиатуры.
Читайте также:
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0